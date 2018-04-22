Ещё
Отчим совратил падчерицу-девятиклассницу на съемной квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отчим совратил падчерицу-девятиклассницу на съемной квартире 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Правоохранительные органы Петербурга устанавливают местонахождение 37-летнего мужчины, которого подозревают в сексуальном преступлении, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В полицию за помощью обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что ее гражданский муж, уроженец Карелии, вступил в интимную связь с ее 15-летней дочерью, ученицей 9 класса. По ее словам, это произошло на съемной квартире на проспекте Маршала Жукова.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербургские депутаты предложили приравнять угон авто к краже В Приморском районе мужчина ограбил салон сотовой связи СК опубликовал видео задержания предполагаемых террористов в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость147
Скончался Евгений Звягин5
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»478
Макрон дал совет по общению с Путиным85
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой261
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
США и союзники отказались покидать Сирию
В мире Ближний Восток
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение