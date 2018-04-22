Отчим совратил падчерицу-девятиклассницу на съемной квартире 

Правоохранительные органы Петербурга устанавливают местонахождение 37-летнего мужчины, которого подозревают в сексуальном преступлении, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В полицию за помощью обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что ее гражданский муж, уроженец Карелии, вступил в интимную связь с ее 15-летней дочерью, ученицей 9 класса. По ее словам, это произошло на съемной квартире на проспекте Маршала Жукова.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.