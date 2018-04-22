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Внедорожник стоимостью 2,8 млн руб украли в Одинцовском районе
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Внедорожник стоимостью 2,8 млн руб украли в Одинцовском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестные украли автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с территории СНТ в Одинцовском районе Подмосковья, полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцать первого апреля в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о том, что с 21:00 20 апреля до 10:00 21 апреля в СНТ «Русь» деревни Хомяки Одинцовского района неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.
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