Пенсионерка обокрала квартиру на западе Москвы на 2 млн рублей

Полицейские задержали пенсионерку, которая украла крупную сумму денег из квартиры на западе Москвы , ущерб составил около 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 19 апреля в 12:35 в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Удальцова, 46.

«Двадцатого апреля в 20:30 по адресу: улица Удальцова, дом 48, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД задержана пенсионерка, которая изобличена в том, что в квартире по вышеуказанному адресу путем свободного доступа совершила кражу 20 тысяч долларов США и 10 тысяч евро, скрылась», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также 20 апреля в 20:25 в указанной квартире пенсионерка совершила кражу 30 тысяч рублей и была задержана сотрудниками полиции. Материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.