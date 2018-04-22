Ещё
Пенсионерка обокрала квартиру на западе Москвы на 2 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова сообщила хорошую новость
Захарова сообщила хорошую новость

Пенсионерка обокрала квартиру на западе Москвы на 2 млн рублей 

РИАМО 21 минуту назад
Полицейские задержали пенсионерку, которая украла крупную сумму денег из квартиры на западе Москвы, ущерб составил около 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 19 апреля в 12:35 в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Удальцова, 46.
«Двадцатого апреля в 20:30 по адресу: улица Удальцова, дом 48, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД задержана пенсионерка, которая изобличена в том, что в квартире по вышеуказанному адресу путем свободного доступа совершила кражу 20 тысяч долларов США и 10 тысяч евро, скрылась», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что также 20 апреля в 20:25 в указанной квартире пенсионерка совершила кражу 30 тысяч рублей и была задержана сотрудниками полиции. Материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.
РИАМО: последние новости
Несовершеннолетнего ранили на Комсомольском проспекте в Москве В Ленинском районе неизвестные отобрали у мужчины в подъезде дома почти 2 млн руб Двух сотрудников электросетевой компании в Раменском районе обвинили во взяточничестве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»140
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой229
Захарова сообщила хорошую новость13
Россия отказалась помогать Всемирному банку397
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»28
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
01:47
России получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение