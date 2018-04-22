На юго-востоке задержана воровка ювелирных изделий

В отдел полиции района Некрасовка обратилась женщина с заявлением о том, что из ее квартиры на улице Рождественская пропали ювелирные изделия на сумму более 200 тысяч рублей, хотя никаких следов взлома на входной двери и на окнах нет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия: эксперт снял отпечатки пальцев, оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные на доме. Отпечатки пальцев совпали с имеющимися в базе данных. Выяснилось, что они принадлежали ранее судимой женщине.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы УВД по Юго-Восточному округу Ольга Егорова

К подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ей грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.

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