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В Южном округе столицы задержаны подозреваемые в разбойном нападении на аптеку
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В Южном округе столицы задержаны подозреваемые в разбойном нападении на аптеку 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Чертаново Северное задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на аптеку.
Как сообщает пресс-служба УВД по ЮАО, в ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение от работницы аптеки о разбое. Потерпевшая пояснила, что в помещение аптеки, расположенной на Кировоградской улице, вошли неизвестные. Угрожая предметами, похожими на ножи, злоумышленники похитили из кассы денежные средства, а также мобильный телефон и личные деньги заявительницы, после чего скрылись. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте 21 года и 22 лет.
По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
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