В центре Архангельска полицейские нашли опасный тайник

В центре Архангельска нашли взрывоопасный схрон. По оперативной информации сотрудники уголовного розыска областного УМВД обнаружили в Октябрьском округе оборонительную гранату со взрывателем. Боеприпас прятали под транспортным контейнером.

— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебно-разыскной собакой и сотрудники спецподразделения Росгвардии. Граната направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД. Сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к незаконному хранению боеприпаса, — пояснили в пресс-службе региональной полиции.