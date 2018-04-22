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В центре Архангельска полицейские нашли опасный тайник
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В центре Архангельска полицейские нашли опасный тайник 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В центре Архангельска нашли взрывоопасный схрон. По оперативной информации сотрудники уголовного розыска областного УМВД обнаружили в Октябрьском округе оборонительную гранату со взрывателем. Боеприпас прятали под транспортным контейнером.
— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебно-разыскной собакой и сотрудники спецподразделения Росгвардии. Граната направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД. Сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к незаконному хранению боеприпаса, — пояснили в пресс-службе региональной полиции.
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