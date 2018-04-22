Директор учреждения культуры в Глазове незаконно начислила себе премию

Глазов. Удмуртия . В Глазове назначили судебный штраф директору одного из учреждений культуры. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, уголовное дело против женщины прекратили, так как она возместила сумму ущерба.

Известно, что женщина, возглавлявшая учреждение культуры, начислила себе 50 тыс. рублей премии после проведения в сентябре 2015 года праздника День города.

«В судебном заседании представитель Администрации города Глазова, обвиняемая, защитник и прокурор согласились с ходатайством следователя», — говорится в сообщении.

После того, как женщина выплатила сумму ущерба в городской бюджет, её освободили от уголовной ответственности и назначили судебный штраф в размере 24 тыс. рублей.