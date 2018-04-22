«Я хочу изуродовать твоё лицо»: на Широкой Речке мужчина с «розочкой» ворвался в цветочный магазин

На Широкой Речке мужчина напал на сотрудницу цветочного магазина, находящегося на улице Соболева. Он ворвался в магазин с разбитой бутылкой и угрожал порезать лицо женщине-продавцу. По словам дочери директора этого магазина, мужчина был под наркотиками.

— Это случилось около 11–12 часов дня, — рассказала E1.RU Екатерина. — Этот мужчина дважды заходил в магазин. Сначала он зашёл спросить, как проехать до Академического. Флорист ему объяснила, а он в это время смотрел, есть ли камеры и одна ли продавец в павильоне. Через две минуты он зашёл уже с разбитой бутылкой и сказал продавцу: «Я хочу изуродовать твоё лицо». Стал нападать на неё. Она звала на помощь, когда ей удалось выйти на улицу, ей никто так и не помог. Когда она выбежала на улицу, он пошёл за прилавок искать кассу. Нашёл коробочку с деньгами, забрал её и ушёл. Затем женщина позвонила начальству и в полицию и рассказала о случившемся. Пока она звонила, этот мужчина вернулся, но она успела закрыть дверь.

Когда приехали полицейские, коробочку из-под денег нашли неподалёку от павильона. Сняли отпечатки пальцев, опросили прохожих. Кроме того, на место происшествия направили кинологов с собаками, они взяли след. Женщина, к счастью, не пострадала.

— По факту хищения денежных средств проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу. — Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и задержанию подозреваемого.