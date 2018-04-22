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Генпрокуратура Армении подтвердила задержание лидера оппозиции
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Генпрокуратура Армении подтвердила задержание лидера оппозиции 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Специальная следственная служба Армении задержала в Ереване депутатов Национального собрания Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Об этом сообщила генпрокуратура страны, пишет "Sputnik Армения".
"Депутаты были задержаны в момент совершения общественно опасного деяния, выразившегося в организации и проведении с 13 апреля собраний вопреки ограничениям мэрии Еревана. А с 19 по 22 апреля они организовали и провели собрания, не оповестив их в установленном законом порядке", — отметили в генпрокуратуре.
По сообщению ведомства, депутаты также неоднократно нарушали закон «О свободе собраний».
Sputnik отмечает, что уголовное дело против депутата, согласно конституции страны, может быть возбуждено только с согласия Национального собрания.
Ранее сообщалось, что полиция задержала лидера оппозиции и разогнала протестующих в Ереване.
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