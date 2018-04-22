Генпрокуратура Армении подтвердила задержание лидера оппозиции

Специальная следственная служба Армении задержала в Ереване депутатов Национального собрания Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Об этом сообщила генпрокуратура страны, пишет " Sputnik Армения".

"Депутаты были задержаны в момент совершения общественно опасного деяния, выразившегося в организации и проведении с 13 апреля собраний вопреки ограничениям мэрии Еревана. А с 19 по 22 апреля они организовали и провели собрания, не оповестив их в установленном законом порядке", — отметили в генпрокуратуре

По сообщению ведомства, депутаты также неоднократно нарушали закон «О свободе собраний».

Sputnik отмечает, что уголовное дело против депутата, согласно конституции страны, может быть возбуждено только с согласия Национального собрания.

Ранее сообщалось, что полиция задержала лидера оппозиции и разогнала протестующих в Ереване.