В колонию строгого режима попал череповчанин за нападение на полицейского

Как сообщает областной следственный комитет, инцидент произошел в городе металлургов 20 января этого года. Патрулируя территорию, полицейские заметили подозрительного мужчину у подъезда одного из домов. Как оказалось, 28-летний местный житель находился по воздействием наркотиков. Назвать свое имя и предоставить документы он не смог, поэтому его доставили в отдел полиции. Оттуда череповчанин попытался сбежать. Когда правоохранитель его настиг, задержанный начал сопротивляться и ударил исполнителя власти по лицу.

В отношении буяна возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы.