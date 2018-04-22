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В колонию строгого режима попал череповчанин за нападение на полицейского
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В колонию строгого режима попал череповчанин за нападение на полицейского 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Наркоман из Череповца попытался сбежать из отдела полиции, а затем напал на правоохранителя. Суд приговорил его к колонии строгого режима.
Как сообщает областной следственный комитет, инцидент произошел в городе металлургов 20 января этого года. Патрулируя территорию, полицейские заметили подозрительного мужчину у подъезда одного из домов. Как оказалось, 28-летний местный житель находился по воздействием наркотиков. Назвать свое имя и предоставить документы он не смог, поэтому его доставили в отдел полиции. Оттуда череповчанин попытался сбежать. Когда правоохранитель его настиг, задержанный начал сопротивляться и ударил исполнителя власти по лицу.
В отношении буяна возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы.
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