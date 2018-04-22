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Украинцы задержали россиянина за взяточничество
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Украинцы задержали россиянина за взяточничество 

News.ru 16 минут назад
Украинские пограничники задержали гражданина России, который уже некоторое время находился в международном розыске.
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