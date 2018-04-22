В Самарской области мужчина угрожал убить мать табуретом 

41-летний житель Сергиевского района в очередной раз может попасть в колонию. На этот раз мужчина, отсидевший за убийство, угрожал своей пожилой матери. В правоохранительные органы обратилась 60-летняя женщина, опасающаяся за свою жизнь. Пенсионерка делила дом со своим сыном — безработным бывшим заключенным. Во время семейной ссоры мужчина сорвался, схватил то, что было под рукой, и начал сыпать угрозами в адрес матери. Женщину не на шутку испугал поднятый над ее головой табурет. Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления, он признал свою вину, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Мужчина уже был судим. Ранее он отсидел срок и за убийство. Нынешнее уголовное дело может обернуться для него двумя годами заключения.
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