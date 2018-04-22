В Гуанси-Чжуанском автономном районе раскрыто дело о торговле оружием в интернете

Наньнин, 22 апреля / Синьхуа / — Полиция города Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая недавно в рамках специальной операции задержала 16 подозреваемых в торговле оружием в интернете и конфисковала партию оружия и патронов. Об этом сообщило местное управление общественной безопасности.

В декабре прошлого года управление общественной безопасности города Учжоу заподозрило двух мужчин по фамилиям Лян и Фан в купле-продаже оружия онлайн и немедленно поручило лучшим сотрудникам полиции расследовать их дела.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые принадлежали к крупной преступной группировке, занимавшейся торговлей оружием в интернете. В группировку входило огромное количество поставщиков оружия.

С января по апрель этого года полиции удалось арестовать в провинциях Цзилинь, Шаньдун, Чжэцзян, Хэбэй, Хубэй, Хунань, Гуандун и других районах страны 16 подозреваемых и изъять восемь единиц огнестрельного оружия, 24 запчасти к нему, патроны, а также станок для изготовления оружия и деталей. -0-