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ЕСПЧ присудил €300 тыс. активистам НБП, осужденным за беспорядки в Москве в 2005 году
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ЕСПЧ присудил €300 тыс. активистам НБП, осужденным за беспорядки в Москве в 2005 году 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Двадцать четыре активиста Национал-большевистской партии (НБП), запрещенной на территории РФ, осужденные в 2005 году за массовые беспорядки в здании справочной администрации президента РФ, выиграли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск на общую сумму €300 тысяч. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.
"Суд признал, что в отношении 24 заявителей было нарушено право на свободу слова, свободу собрания и на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ присудил в качестве компенсации каждому из них по €12,5 тыс. ", — сказала адвокат.
Тверской суд Москвы 8 декабря 2005 года приговорил 39 активистов НБП, участвовавших в так называемой акции протеста, на сроки от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы. Суд признал всех подсудимых виновными по части 2 статьи 212 ("Участие в массовых беспорядках"). В ЕСПЧ обратились только 24 из 39 осужденных.
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