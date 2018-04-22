В США голый мужчина ворвался в кафе и открыл стрельбу

Инцидент произошёл в штате Теннесси. В полиции сообщили, что оружие у нападавшего смог отнять посетитель. Сам злоумышленник убежал с места преступления. Очевидцы описали нападавшего как голого белого мужчину с короткими волосами.