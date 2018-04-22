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Житель Рыбинска проник в квартиру знакомой и съел все продукты
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Житель Рыбинска проник в квартиру знакомой и съел все продукты 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
Во время поисков своей супруги 29-летний житель Рыбинска проник в квартиру общей знакомой.
Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в среду, 18 апреля, в поселке Песочное. Мужчина залез в квартиру через окно. Он не обнаружил там хозяйку жилища, поэтому решил перекусить, а после лег спать. Рыбинец был в состоянии алкогольного опьянения.
Вернувшись домой, женщина обнаружила там спящего знакомого. Она сразу же позвонила в полицию. Теперь мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей.
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