Житель Рыбинска проник в квартиру знакомой и съел все продукты

Во время поисков своей супруги 29-летний житель Рыбинска проник в квартиру общей знакомой.

Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в среду, 18 апреля, в поселке Песочное. Мужчина залез в квартиру через окно. Он не обнаружил там хозяйку жилища, поэтому решил перекусить, а после лег спать. Рыбинец был в состоянии алкогольного опьянения.

Вернувшись домой, женщина обнаружила там спящего знакомого. Она сразу же позвонила в полицию. Теперь мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей.