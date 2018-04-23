Полицейские нашли в центре Архангельска ручную гранату

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Как сообщают «Невские новости», сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли ручную оборонительную гранату с взрывателем. Ее нашли в Октябрьском округе под транспортным контейнером.

На место происшествия незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники Росгвардии и кинолог со служебно-розыскной собакой. Гранату конфисковали, направили на экспертизу. Полиция разыскивает людей, замешанных в незаконном хранении боеприпасов.

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