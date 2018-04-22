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ЕСПЧ обязал выплатить 300 тысяч евро участникам дела о захвате приемной администрации президента
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ЕСПЧ обязал выплатить 300 тысяч евро участникам дела о захвате приемной администрации президента 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: РАПСИ
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу 24 осужденных по делу о захвате общественной приемной администрации президента России в 2014 году и постановил выплатить каждому из них по 12, 5 тысяч евро.
«Таким образом, общая сумма, которую власти России заплатят им составила 300 тысяч евро, — сообщил Business FM адвокат одного из заявителей Дмитрий Аграновский. — Решение по иску «Ангиров и другие против России» опубликовано на сайте ЕСПЧ. Я считаю его сенсационным».
По словам адвоката, Страсбургский суд признал, что при рассмотрении уголовного дела в России были нарушены права, предусмотренные частями 1 и 3 с статьи №6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право каждого на справедливое судебного разбирательства права на защиту, а также статьями №10 и 11 конвенции (право на свободу слова и на свободу собраний).
Адвокат добавил, что, согласно решению Европейского суда, решение является окончательным и не может быть оспорено в Большой палате ЕСПС. По мнению защитника, решение ЕСПЧ позволит пересмотреть вынесенный в России приговор.
«В решении ЕСПЧ прямо говорится, что статья 413 Уголовно-процессуального кодекса России позволяет переоткрыть процесс в случае нарушения конвенции, то есть оно может стать основанием для пересмотра дела», — подчеркнул Аграновский.
Захват общественной приемной приемной администрации президента был совершен сторонниками запрещенной в России Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова (впоследствии преобразована в «Другую Россию». Этой организации отказано в регистрации как партии — Business FM) 14 декабря 2014 года.
Участникам акции вменили «участие в массовых беспорядках» (ст. 212 УК РФ) на территории комнаты площадью три на четыре метра. Фигурантами уголовного дел стали 40 человек, в отношении одного из которых уголовное преследование прекратили, так как он не достиг возраста уголовной ответственности.
8 декабря 2015 года Тверской суд Москвы вынес приговор 39 нацболам. Большинство их них — 31 человек — получили условные сроки и были освобождены из-под стражи в зале суда, просидев в общей сложности в СИЗО около года. Восемь человек получили реальные сроки в колонии. 8 июля 2006 год в ЕСПЧ обратились 24 фигуранта, решив, что в ходе разбирательства нарушались их права.
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