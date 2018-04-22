Из мастерской в Башкирии похитили браслеты с бриллиантами 

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. В Отдел МВД России по Учалинскому району владелец ювелирной мастерской сообщил, что неизвестный похитил браслеты из драгоценных металлов, пока он выходил в подсобку. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый местный житель, который только в феврале этого года вышел на свободу. Он признал свою вину. По предварительным данным, мужчина зашел в мастерскую, где в тот момент никого не было. Приметив дорогие браслеты, мужчина забрал их и сбежал. Вернувшись, хозяин сразу заметил пропажу товара на витрине, посмотрел запись с камеры видеонаблюдения, и сообщил о произошедшем в полицию. По факту кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.