В Одесской области задержали объявленного в международный розыск россиянина

В пункте пропуска «Платоново» в Одесской области украинские пограничники задержали россиянина, который находился в международном розыске — в России он обвиняется во взяточничестве, коррупции и превышении служебных полномочий.

«Пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий», — сообщается на сайте украинской госпогранслужбы.

О его задержании сообщили в украинское бюро Интерпола в Киеве. Мужчина передан представителям национальной полиции.

О ком конкретно идет речь, не уточняется.