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В Одесской области задержали объявленного в международный розыск россиянина
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В Одесской области задержали объявленного в международный розыск россиянина 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
В пункте пропуска «Платоново» в Одесской области украинские пограничники задержали россиянина, который находился в международном розыске — в России он обвиняется во взяточничестве, коррупции и превышении служебных полномочий.
«Пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий», — сообщается на сайте украинской госпогранслужбы.
О его задержании сообщили в украинское бюро Интерпола в Киеве. Мужчина передан представителям национальной полиции.
О ком конкретно идет речь, не уточняется.
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