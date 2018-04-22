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СК возбудил уголовные дела по итогам спецоперации в дагестанском Дербенте
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СК возбудил уголовные дела по итогам спецоперации в дагестанском Дербенте 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили два уголовных дела по итогам спецоперации в дагестанском Дербенте.
"В Дагестане возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ", — сообщается на сайте Следственного комитета России.
Как отмечается в сообщении, в субботу в Дербенте при проверке документов трое неустановленных лиц открыли стрельбу из автоматического огнестрельного оружия. Ответным огнем их ликвидировали на месте.
В тот же день в Дербенте на Сиреневой улице сотрудники правоохранительных органов заблокировали шестерых вооруженных людей. На предложение сдаться они ответили отказом и в ходе столкновения были нейтрализованы. «Один из сотрудников правоохранительных органов получил касательное ранение плеча. На местах происшествий обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и гранаты. Проверяется причастность нейтрализованных лиц к совершению тяжких преступлений», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Национального антитеррористического комитета, 21 апреля на территории Дербентского района и в Дербенте ввели режим контртеррористической операции. В результате целенаправленного поиска обнаружили две группы боевиков в разных частях Дербента. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь. В результате перестрелок девять боевиков были нейтрализованы.
По информации НАК, боевики планировали теракт на майские праздники.
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