В Херсоне накрыли нарколабораторию с ежемесячным доходом в 230 тыс. рублей

По данным силовиков, «бизнес» организовали двое местных жителей в арендованной одним из них квартире. Наркотик они сбывали на территории Херсонской и Николаевской областей самостоятельно и через местных дилеров. Ежемесячный доход от такой деятельности составлял порядка 100 тыс. гривен (234 тыс. рублей).

Украинцев задержали во время продажи очередной партии амфетамина в 30 гр. После силовики провели обыск в квартире, где обнаружили большую партию наркотика и оборудование для его приготовления.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до 12 лет лишения свободы.