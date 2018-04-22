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В Херсоне накрыли нарколабораторию с ежемесячным доходом в 230 тыс. рублей
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В Херсоне накрыли нарколабораторию с ежемесячным доходом в 230 тыс. рублей 

РИА Новости Крым 43 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины выявили нарколабораторию по производству амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным силовиков, «бизнес» организовали двое местных жителей в арендованной одним из них квартире. Наркотик они сбывали на территории Херсонской и Николаевской областей самостоятельно и через местных дилеров. Ежемесячный доход от такой деятельности составлял порядка 100 тыс. гривен (234 тыс. рублей).
Украинцев задержали во время продажи очередной партии амфетамина в 30 гр. После силовики провели обыск в квартире, где обнаружили большую партию наркотика и оборудование для его приготовления.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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