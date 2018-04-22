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Автомобилиста из Пензы обманули при покупке фары от «Hyundai»
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Автомобилиста из Пензы обманули при покупке фары от «Hyundai» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе возбудили уголовное дело по факту Интернет-мошенничества. За помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратился 43-летний житель областного центра. В отделении полиции горожанин рассказал, что стал жертвой мошенника, сделав заказ на одном из сайтов бесплатных объявлений. Пензенец обнаружил на популярном Интерет-ресурсе объявление о продаже запчастей для автомобиля марки «Hyundai». Предложение его заинтересовало, и он связался с автором сообщения, позвонив по контактному телефону.
«Неизвестный сказал, что готов продать заднюю левую фару при условии предоплаты. Следуя инструкциям незнакомца, заявитель перечислил на счет банковской карты 3 000 рублей, однако товар до сих пор не получил, объявление с сайта удалено, а телефон неизвестного отключен. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
В настоящее время пензенские полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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