Автомобилиста из Пензы обманули при покупке фары от «Hyundai»

Пензе возбудили уголовное дело по факту Интернет-мошенничества. За помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратился 43-летний житель областного центра. В отделении полиции горожанин рассказал, что стал жертвой мошенника, сделав заказ на одном из сайтов бесплатных объявлений. Пензенец обнаружил на популярном Интерет-ресурсе объявление о продаже запчастей для автомобиля марки «Hyundai» . Предложение его заинтересовало, и он связался с автором сообщения, позвонив по контактному телефону. «Неизвестный сказал, что готов продать заднюю левую фару при условии предоплаты. Следуя инструкциям незнакомца, заявитель перечислил на счет банковской карты 3 000 рублей, однако товар до сих пор не получил, объявление с сайта удалено, а телефон неизвестного отключен. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области В настоящее время пензенские полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.