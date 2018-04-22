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В Динском районе взорвали банкомат в сельской в администрации
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В Динском районе взорвали банкомат в сельской в администрации 

АиФ — Юг 22 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
21 апреля около в 3:55 злоумышленники через окно попали в здание администрации Красносельского сельского поселения и взорвали банкомат, сообщили в пресс-службе Динского района. при проникновении в помещение сработала сигнализация, и преступники, отказавшись от мысли вскрывать банкомат, решили спасаться бегством. Приехавшая через 12 минут охрана обнаружила лишь последствия взрыва. Однако полиции удалось изъять отпечатки пальцев. Видеозапись с камеры наблюдения также попала в распоряжение правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Идет проверка.
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