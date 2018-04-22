Полицейским в Чебаркуле пришлось стрелять, чтобы задержать грабителя

Полицейским в Чебаркуле пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, чтобы задержать молодого человека, находящегося в розыске за грабёж, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл возле одного из городских кафе около часа ночи. Сотрудники ППС попытались задержать 21-летнего парня, когда к ним подошла группа молодых людей и стала препятствовать задержанию. Горожане хватали полицейских за форму и выкрикивали угрозы в их адрес. Только три выстрела в воздух заставили молодых людей отойти.

«Также задержаны и доставлены в отдел полиции два участника конфликта, 1998 и 1999 годов рождения. В отделе полиции в отношении них составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ . Предварительно установлено, что сотрудником полиции оружие применено правомерно», — рассказали в полиции.

В ведомстве также уточнили, что за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции молодым людям грозит административный арест на срок до 15 суток.