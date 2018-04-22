Вор украл деньги и еду из кафе в Соль-Илецке

Полицейские Соль-Илецкого городского округа задержали подозреваемого в краже денег и продуктов питания.

О краже заявила местная жительница. Сотрудники полиции установили, что неизвестный взломал навесной замок на входной двери кафе и похитил денежные средства и продукты питания на общую сумму около семи тысяч рублей.

Полицейские установили, что подозреваемый в краже неоднократно судимый 52-летний житель Беляевского района.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Вору грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.