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Вор украл деньги и еду из кафе в Соль-Илецке
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Вор украл деньги и еду из кафе в Соль-Илецке 

ProOren 54 минуты назад
Фото: ProOren
Полицейские Соль-Илецкого городского округа задержали подозреваемого в краже денег и продуктов питания.
О краже заявила местная жительница. Сотрудники полиции установили, что неизвестный взломал навесной замок на входной двери кафе и похитил денежные средства и продукты питания на общую сумму около семи тысяч рублей.
Полицейские установили, что подозреваемый в краже неоднократно судимый 52-летний житель Беляевского района.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Вору грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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