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15-летнему подростку из Самары грозит уголовная ответственность за кражу велосипеда
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15-летнему подростку из Самары грозит уголовная ответственность за кражу велосипеда 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Первая судимость за сиюминутную слабость. Парень украл велосипед, чтобы покататься. В полицию обратились родители мальчика, у которого укали транспортное средство. Ребенок приехал на вечернюю тренировку, пристегнул велосипед у входа в школу, где проходили занятия. Выйдя из здания, подросток не обнаружил оставленное транспортное средство. Мальчик обошел школу, но безрезультатно: велосипеда нигде не было. Тогда он сообщил о пропаже родителям. Вскоре правоохранители обнаружили украденный велосипед в подъезде одного из домов. Предполагаемого похитителя задержали, им оказался 15-летний молодой человек, который признал свою вину. Подросток заметил двухколесный транспорт во время прогулки. Убедившись, что вокруг никого нет, парень дернул велосипед. Противоугонный трос не выдержал. Покатавшись на велосипеде менее получаса, подозреваемый вернулся домой, а «добычу» оставил в своем подъезде. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», завершено. Материалы переданы в суд, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Стражи правопорядка напоминают, что владельцам велосипедов необходимо сохранять документы, полученные при покупке, транспортного средства. Если таковых нет, нужно сфотографировать серийный номер рамы и сам велосипед. Эти данные помогут найти транспорт в случае кражи. Оставлять двухколесного друга желательно в пределах видимости или под камерами видеонаблюдения. Не стоит забывать и о качественных запирающих устройствах.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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