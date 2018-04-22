Новороссийский стропальщик унёс со своей работы 150 кг меди и попытался сдать её на металлолом

Краснодар . 22 апр. — Новая Кубань. В Новороссийске задержали мужчину, который пытался сдать в пункт приёма металлов 150 кг меди, украденной с предприятия, на котором он работал.

По версии полицейских, мужчина работал стропальщиком в одном крупном портовом предприятии и каждую смену уносил с работы немного трехжильного силового алюминиевого кабеля в небольших сумках. Когда факт постепенно пропадающего кабеля стал заметен, за мужчиной установили наблюдение. Злоумышленник был задержан в момент, когда пытался сдать 150 кг накопленной меди на металлолом.

Сейчас в отношении стропальщика возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает «Наша газета. Новороссийск».