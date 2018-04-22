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Полицейские города Светлый задержали 24-летнюю подозреваемую в краже
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Полицейские города Светлый задержали 24-летнюю подозреваемую в краже 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В дежурную часть отделения полиции МВД России по Светловскому городскому округу обратился 31-летний водитель такси. Мужчина пояснил полицейским, что из его автомобиля во время работы пропал мобильный телефон. Ущерб составил почти 18 000 рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили личности всех пассажиров за смену водителя, среди которых оказалась 24-летняя местная жительница, причастная к данной краже. Полицейские выяснили, что по завершении поездки девушка прихватила с собой телефон таксиста. Похищенный гаджет изъят у злоумышленницы и возвращен законному владельцу.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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