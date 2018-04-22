Полицейские города Светлый задержали 24-летнюю подозреваемую в краже

В дежурную часть отделения полиции МВД России по Светловскому городскому округу обратился 31-летний водитель такси. Мужчина пояснил полицейским, что из его автомобиля во время работы пропал мобильный телефон. Ущерб составил почти 18 000 рублей.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили личности всех пассажиров за смену водителя, среди которых оказалась 24-летняя местная жительница, причастная к данной краже. Полицейские выяснили, что по завершении поездки девушка прихватила с собой телефон таксиста. Похищенный гаджет изъят у злоумышленницы и возвращен законному владельцу.