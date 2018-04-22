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Житель Новороссийска продал машину, а потом угнал ее у бывшего владельца
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Житель Новороссийска продал машину, а потом угнал ее у бывшего владельца 

За рулем Кубань 40 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Злоумышленника задержала полиция.
Молодой человек подозревается в краже своего бывшего авто в Новороссийске. Новый владелец обнаружил, что недавно купленного автомобиля, который он оставил у своего дома, нет на месте. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, имевшихся в районе совершения преступления, и обнаружили, что к краше автомашины может быть причастен ее бывший владелец — 24-летний житель Красноармейского района. Молодого человека задержали по месту проживания. Полицейским он пояснил, что после продажи автомобиля оставил себе дубликат ключей, с помощью которого и угнал транспортное средство. Машину злоумышленник разобрал на запчасти и продал, а деньги потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет.
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