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Житель Черемхово избил приятеля за отказ одолжить денег
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Житель Черемхово избил приятеля за отказ одолжить денег 

АиФ Иркутск 52 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
В Черемхово мужчина избил своего приятеля за то, что тот отказался дать ему в долг, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Маяковского. По предварительным данным, двое знакомых вместе выпивали, когда один из них попросил другого одолжить ему денег. Тот отказался. Тогда проситель начал избивать друга, требуя сказать PIN-код от банковской карты. Когда потерпевший назвал цифры, злоумышленник скрылся.
Избитого мужчину госпитализировали с ушибом головного мозга и грудной клетки. В полицию обратились из больницы, куда его доставили.
Сейчас нападавший арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело о разбое, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным полиции, к 34 годам злоумышленник был несколько раз судим, в настоящее время он безработный.
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