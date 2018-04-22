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На юго-западе Китая полиция изъяла 500 кг метамфетамина
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На юго-западе Китая полиция изъяла 500 кг метамфетамина 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Чунцин, 22 апреля /Синьхуа/ — Полиция города Чунцин /Юго-Западный Китай/ задержала шестерых подозреваемых и изъяла 521,5 кг метамфетамина.
Сообщается, что в июле 2017 г. бывший заключенный по фамилии Ван привлек внимание правоохранительных органов, когда был вовлечен в дело, связанное с наркобизнесом. Результаты расследования показали, что Ван производил метамфетамин и был связан с другими наркоторговцами, продававшими наркотики в Чунцине и провинции Сычуань.
1 ноября 2017 г. полицейские провели обыск лаборатории, в которой производился метамфетамин в уезде Дяньцзян города Чунцин и задержали шестерых подозреваемых, а также конфисковали оборудование для производства наркотиков и четыре транспортных средства.
Другие подробности этого дела не будут оглашаться до пятницы.
В настоящее время ведется расследование данного дела. -0-
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