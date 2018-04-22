Голодного грабителя задержали в Самаре сотрудники Росгвардии 

Самарец был настолько голоден, что не стал дожидаться открытия магазина и пошел на преступление. Инцидент произошёл на Комсомольской. 31-летний житель Самары разбил окно супермаркета и похитил продукты, не забыв про спиртное. Патрулирующие улицы сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, поговорили с работниками торговой точки, отсмотрели запись камеры видеонаблюдения и начали отрабатывать территорию в поисках грабителя. Очень скоро преступник был схвачен на улице Водников и передан в руки полиции. Теперь в отношении самарца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фото: Росгвардия