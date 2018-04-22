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Ростовчанин посреди улицы отобрал пенсию у пенсионера-инвалида и скрылся
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Ростовчанин посреди улицы отобрал пенсию у пенсионера-инвалида и скрылся 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Железнодорожном районе Ростова молодой человек ограбил пенсионера. Пожилой мужчина на костылях шел по улице, когда к нему подошел преступник и, прикинувшись, что хочет помочь, предложил донести тяжелый пакет. Пенсионер с радостью согласился. Когда они подошли к дому старика на улице Чебанова, 9, злоумышленник выхватил из нагрудного кармана старика деньги и скрылся. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях.
— Дедушка хотел дать мужчине немного денег за то, что тот помог донести пакет. Но грабителю этого показалось мало, и он забрал всю сумму, что была с собой у пенсионера — около четырех тысяч рублей, — написал автор поста. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, пострадавший уже написал заявление в полицию. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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