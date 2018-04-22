Ростовчанин посреди улицы отобрал пенсию у пенсионера-инвалида и скрылся

В Железнодорожном районе Ростова молодой человек ограбил пенсионера. Пожилой мужчина на костылях шел по улице, когда к нему подошел преступник и, прикинувшись, что хочет помочь, предложил донести тяжелый пакет. Пенсионер с радостью согласился. Когда они подошли к дому старика на улице Чебанова, 9, злоумышленник выхватил из нагрудного кармана старика деньги и скрылся. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях.