24-летний нижегородец задержан за ограбление в подъезде

В Нижнем Новгороде за ограбление, совершенное в подъезде, задержан ранее судимый 24-летний местный житель.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , происшествие случилось 20 апреля, в пятницу, на улице Космической.

Злоумышленник, отняв телефон у потерпевшего, скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, получившими его приметы.

Задержанный дал признательные показания. В настоящее время в отношении него избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, мужчина, ранивший ножом дворника и отнявший у него телефон, осужден в Нижнем.