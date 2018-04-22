24-летний нижегородец задержан за ограбление в подъезде 

В Нижнем Новгороде за ограбление, совершенное в подъезде, задержан ранее судимый 24-летний местный житель.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, происшествие случилось 20 апреля, в пятницу, на улице Космической.
Злоумышленник, отняв телефон у потерпевшего, скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, получившими его приметы.
Задержанный дал признательные показания. В настоящее время в отношении него избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, мужчина, ранивший ножом дворника и отнявший у него телефон, осужден в Нижнем.