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В Екатеринбурге наркоман с «розочкой» напал на флориста
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В Екатеринбурге наркоман с «розочкой» напал на флориста 

Уралинформбюро 33 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
21 апреля в Екатеринбурге неизвестный напал с «розочкой» на сотрудницу цветочного магазина на улице Соболева (Широкая речка).
"Мужчина в наркотическом состоянии напал с разбитой бутылкой на флориста, угрожая порезать ей лицо. Завязалась борьба. Женщина смогла выскочить на улицу. В это время нападавший схватил коробку, в которой лежала выручка. Позже эту коробку нашли за забором", — рассказывают коллеги флориста.
Видео: Екатерина Маткова, vk.com/incekb
В пресс-группе городского УМВД сообщили "Уралинформбюро", что по факту хищения денежных средств проводится проверка. Ущерб устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Ведется розыск нападавшего.
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