Более трех тысяч рублей похитил грабитель из нижегородской маршрутки

3 100 рублей открыто похитил грабитель из нижегородской маршрутки. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , происшествие случилось в Автозаводском районе. После обращения водителя пассажирского транспортного средства в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы задержали нигде не работающего 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении этого преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, житель Саранска пытался ограбить нижегородскую маршрутку.