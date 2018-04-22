Более трех тысяч рублей похитил грабитель из нижегородской маршрутки 

3 100 рублей открыто похитил грабитель из нижегородской маршрутки.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, происшествие случилось в Автозаводском районе.
После обращения водителя пассажирского транспортного средства в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы задержали нигде не работающего 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении этого преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, житель Саранска пытался ограбить нижегородскую маршрутку.