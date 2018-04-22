Афганская полиция предотвратила теракт в Кабуле 

Кабул, 22 апреля /Синьхуа/ — Афганская полиция на днях предотвратила теракт с применением заминированного автомобиля в Кабуле. Об этом сообщили в субботу местные СМИ.
Афганские стражи порядка обнаружили автомобиль с бомбой в пятом полицейском округе Кабула. Специалисты незамедлительно обезвредили взрывное устройство. Цель возможного теракта пока не известна.
Как сообщается, афганские полицейские уже второй раз за неделю предотвратили теракт в Кабуле. На прошлой неделе органы безопасности страны обнаружили и обезвредили взрывные устройства, спрятанные на кладбище.
С начала года в крупных городах Афганистана, таких как Кабул, время от времени происходят похищения и нападения. Посольство КНР в Афганистане на днях в очередной раз рекомендовало китайским гражданам в этой стране принять усиленные меры безопасности. —0—