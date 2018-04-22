Афганская полиция предотвратила теракт в Кабуле

Кабул , 22 апреля / Синьхуа / — Афганская полиция на днях предотвратила теракт с применением заминированного автомобиля в Кабуле. Об этом сообщили в субботу местные СМИ.

Афганские стражи порядка обнаружили автомобиль с бомбой в пятом полицейском округе Кабула. Специалисты незамедлительно обезвредили взрывное устройство. Цель возможного теракта пока не известна.

Как сообщается, афганские полицейские уже второй раз за неделю предотвратили теракт в Кабуле. На прошлой неделе органы безопасности страны обнаружили и обезвредили взрывные устройства, спрятанные на кладбище.