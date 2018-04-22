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Громкое ограбление во Франции: найдены похитители сердца королевы
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Громкое ограбление во Франции: найдены похитители сердца королевы 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Золотой ковчег с сердцем французской королевы найден: полиция Франции задержала подозреваемых в краже исторической реликвии. Преступников двое, они взяты под стражу. Их обвиняют в создании группировки и похищении культурных ценностей.
На прошлой неделе из Археологического музея имени Тома Добре был украден золотой ковчег с останками сердца королевы Анны Бретонской. Это шедевр ювелирного искусства XVI века. Также грабители прихватили с собой золотую индуистскую статуэтку и коллекцию старинных монет. Все это уже найдено полицией, передает телеканал «Россия 24».
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