В Черемхово сотрудники полиции по горячим следам раскрыли разбой 21 Апреля 12:00

розыска межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» по горячим

следам раскрыли разбойное нападение.

В дежурную часть отдела полиции поступило

сообщение из городской больницы о том, что поступил гражданин с диагнозом ушибы головного мозга и грудной клетки.

По предварительной информации,

преступление было совершено в квартире по улице Маяковского г.

Черемхово. В ходе распития алкогольных напитков подозреваемый попросил у потерпевшего денег взаймы. Получив отказ, злоумышленник нанес

потерпевшему несколько ударов по различным частям тела, требуя сообщить

PIN-код от банковской карты. Получив желаемое, скрылся в неизвестном

направлении.

В результате проведенных

оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Им оказался нигде неработающий, неоднократно

судимый 34-летний местный житель. Похищенное обнаружено и изъято.

По данному факту следственными органами

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения

свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера

пресечения в виде заключения под стражу.