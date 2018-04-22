В Черемхово сотрудники полиции по горячим следам раскрыли разбой 21 Апреля 12:00 

В Черемхово сотрудниками уголовного
розыска межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» по горячим
следам раскрыли разбойное нападение.
В дежурную часть отдела полиции поступило
сообщение из городской больницы о том, что поступил гражданин с диагнозом ушибы головного мозга и грудной клетки.
По предварительной информации,
преступление было совершено в квартире по улице Маяковского г.
Черемхово. В ходе распития алкогольных напитков подозреваемый попросил у потерпевшего денег взаймы. Получив отказ, злоумышленник нанес
потерпевшему несколько ударов по различным частям тела, требуя сообщить
PIN-код от банковской карты. Получив желаемое, скрылся в неизвестном
направлении.
В результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Им оказался нигде неработающий, неоднократно
судимый 34-летний местный житель. Похищенное обнаружено и изъято.
По данному факту следственными органами
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.