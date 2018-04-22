В Приморье двое подростков угнали мопед, будучи в гостях

Житель Уссурийска обратился в дежурную часть полиции с заявлением о краже мопеда. Ущерб потерпевший оценил в восемь тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что в гости к потерпевшему пришли двое молодых людей, которые и угнали мопед из коридора квартиры в доме барачного типа на улице Краснознаменной, когда хозяин отлучился в другую комнату.

Позже сотрудники патрульно-постовой службы задержали 19— и 16-летнего местных жителей, которые признались в содеянном.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

По факту кражи имущества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.