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В Приморье двое подростков угнали мопед, будучи в гостях
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В Приморье двое подростков угнали мопед, будучи в гостях 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Житель Уссурийска обратился в дежурную часть полиции с заявлением о краже мопеда. Ущерб потерпевший оценил в восемь тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что в гости к потерпевшему пришли двое молодых людей, которые и угнали мопед из коридора квартиры в доме барачного типа на улице Краснознаменной, когда хозяин отлучился в другую комнату.
Позже сотрудники патрульно-постовой службы задержали 19— и 16-летнего местных жителей, которые признались в содеянном.
Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
По факту кражи имущества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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