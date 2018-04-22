Белорусский «Юрий Деточкин» потратил похищенные деньги на лакомства детям

В белорусской деревне Куренец правоохранители поймали необычного грабителя. Мужчина потратил большую часть украденной наличности на мороженое для детей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление в Управлении внутренних дел минского облисполкома.

Согласно информации белорусских правоохранительных органов, один их местных жителей обнаружил внезапную пропажу двухсот рублей (порядка шести тысяч российских рублей) в салоне собственного автомобиля. После чего, потерпевший незамедлительно обратился за помощью к правоохранителям.

Белорусского злоумышленника успели задержать по горячи следам. Оказалось, что больше чем половину украденной суммы мужчина истратил на мороженное лакомство, которое он просто раздал детям на улице.

Тем не менее, «благородные мотивы» местного преступника, чей поступок напомнил сценарий культовой советской картины Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», не возымел должного действия на сотрудников милиции. В отношении новоявленного « Юрия Деточкина » возбудили уголовное дело.

Московские полицейские задержали вооруженного «Робин Гуда», который ограбил двух знакомых женщин для того, чтобы раздать украденные деньги «нуждающимся».