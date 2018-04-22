В СК начали проверку в связи с обрушением крыши магазина в Ярославской области

Ярославской области. Следователи приступили к проверке по факту обрушения крыши магазина в Рыбинске

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Начата доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), и ст. 293 УК России (халатность)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента, нет.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.