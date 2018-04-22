Полиция задержала десять человек на митинге неонацистов в США

По меньшей мере десять человек были задержаны полицией на митинге неонацистов в американском штате Джорджия. Все задержанные были противниками данной акции.

Об этом сообщает CBS.

Уточняется, что демонстрация прошла в городе Ньюнан . Предполагалось, что в митинге примут участие около 100 человек.

Выступающие против проведения данного мероприятия, пришли на него с плакатами «Ньюнан силён».

Телекомпания не уточняет, за что именно были задержаны несогласные с проведением митинга.

В сентябре 2017 года шведская полиция задержала 60 человек во время марша неонацистов.