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Полиция задержала десять человек на митинге неонацистов в США
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Полиция задержала десять человек на митинге неонацистов в США 

RT на русском 43 минуты назад
По меньшей мере десять человек были задержаны полицией на митинге неонацистов в американском штате Джорджия. Все задержанные были противниками данной акции.
Об этом сообщает CBS.
Уточняется, что демонстрация прошла в городе Ньюнан. Предполагалось, что в митинге примут участие около 100 человек.
Выступающие против проведения данного мероприятия, пришли на него с плакатами «Ньюнан силён».
Телекомпания не уточняет, за что именно были задержаны несогласные с проведением митинга.
В сентябре 2017 года шведская полиция задержала 60 человек во время марша неонацистов.
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