Во Владивостоке голый мужчина кричал и пугал прохожих

В утренние часы в полицию позвонили жильцы одного из домов в Первореченском районе и сообщили о необычном зрелище. Граждане рассказали, что во дворе и на прилегающей территории бегает абсолютно голый мужчина, который кричит и пугает прохожих.

На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка, которые задержали неадекватного мужчину и вызвали ему бригаду скорой. Врачи не исключили, что у мужчины могло случиться расстройство психики или произошла передозировка наркотиками.

Нарушителя спокойствия доставили в больницу, а по факту случившегося проводится проверка.