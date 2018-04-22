Ещё
Во Владивостоке голый мужчина кричал и пугал прохожих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке голый мужчина кричал и пугал прохожих 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В утренние часы в полицию позвонили жильцы одного из домов в Первореченском районе и сообщили о необычном зрелище. Граждане рассказали, что во дворе и на прилегающей территории бегает абсолютно голый мужчина, который кричит и пугает прохожих.
На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка, которые задержали неадекватного мужчину и вызвали ему бригаду скорой. Врачи не исключили, что у мужчины могло случиться расстройство психики или произошла передозировка наркотиками.
Нарушителя спокойствия доставили в больницу, а по факту случившегося проводится проверка.
Primpress: последние новости
В Приморье полицейские изъяли свыше 185 килограммов наркотиков Житель Приморья ответит за ложное сообщение о готовящемся взрыве Житель Владивостока устроил стрельбу возле ночного клуба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной42
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США206
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина150
Умер звезда «Гарри Поттера» и «Остина Пауэрса»13
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство66
Видео
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком
Происшествия
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение