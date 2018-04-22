Ещё
СМИ: «Моссад» застрелил палестинского ядерщика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: «Моссад» застрелил палестинского ядерщика 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Убийство произошло в столице Малайзии Куала-Лумпуре, куда ученый приехал читать лекции.
Израильскую разведывательную службу «Моссад» обвиняют в убийстве ученого из Палестины, который по некоторым данным был задействован в производстве ядерного оружия для ХАМАСа.
Покушение произошло в малазийском Куала-Лумпуре, где 35-летний Фади Мохаммад аль-Батш находился в рабочей поездке. Киллер на мотоцикле подъехал к своей жертве и по меньшей мере десять раз выстрелил в мужчину. Ученый скончался на месте, сообщает Daily Mail.
По словам малазийских правоохранителей, работавших на месте происшествия, убийство совершил профессиональный стрелок и целился он именно в палестинца, так как находившиеся рядом с ним люди даже не пострадали.
В данный момент полиция осматривает видео с камер наблюдения в районе происшествия, однако родственники погибшего уверены, что за этим стоят израильские спецслужбы.
«Мы обвиняем «Моссад» в том, что они стоят за убийством», — говорится в заявлении близких аль-Батша, обнародованном через ХАМАС.
Официальные лица Израиля отказались комментировать заявления причастности «Моссада» к убийству палестинского ядерщика.
ТК «Звезда»: последние новости
Разъяренная толпа устроила «суд Линча» и бросила насильника в клетку с крокодилами В Мексике был украден кубок УЕФА Полковник СК РФ Максименко разжалован и приговорен к 13 годам колонии за взятку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США182
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной39
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина144
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство64
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта36
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение