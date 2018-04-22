СМИ: «Моссад» застрелил палестинского ядерщика 

Убийство произошло в столице Малайзии Куала-Лумпуре, куда ученый приехал читать лекции.
Израильскую разведывательную службу «Моссад» обвиняют в убийстве ученого из Палестины, который по некоторым данным был задействован в производстве ядерного оружия для ХАМАСа.
Покушение произошло в малазийском Куала-Лумпуре, где 35-летний Фади Мохаммад аль-Батш находился в рабочей поездке. Киллер на мотоцикле подъехал к своей жертве и по меньшей мере десять раз выстрелил в мужчину. Ученый скончался на месте, сообщает Daily Mail.
По словам малазийских правоохранителей, работавших на месте происшествия, убийство совершил профессиональный стрелок и целился он именно в палестинца, так как находившиеся рядом с ним люди даже не пострадали.
В данный момент полиция осматривает видео с камер наблюдения в районе происшествия, однако родственники погибшего уверены, что за этим стоят израильские спецслужбы.
«Мы обвиняем «Моссад» в том, что они стоят за убийством», — говорится в заявлении близких аль-Батша, обнародованном через ХАМАС.
Официальные лица Израиля отказались комментировать заявления причастности «Моссада» к убийству палестинского ядерщика.