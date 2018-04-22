СМИ: «Моссад» застрелил палестинского ядерщика

Убийство произошло в столице Малайзии Куала-Лумпуре , куда ученый приехал читать лекции.

Израильскую разведывательную службу «Моссад» обвиняют в убийстве ученого из Палестины , который по некоторым данным был задействован в производстве ядерного оружия для ХАМАСа

Покушение произошло в малазийском Куала-Лумпуре, где 35-летний Фади Мохаммад аль-Батш находился в рабочей поездке. Киллер на мотоцикле подъехал к своей жертве и по меньшей мере десять раз выстрелил в мужчину. Ученый скончался на месте, сообщает Daily Mail.

По словам малазийских правоохранителей, работавших на месте происшествия, убийство совершил профессиональный стрелок и целился он именно в палестинца, так как находившиеся рядом с ним люди даже не пострадали.

В данный момент полиция осматривает видео с камер наблюдения в районе происшествия, однако родственники погибшего уверены, что за этим стоят израильские спецслужбы.

«Мы обвиняем «Моссад» в том, что они стоят за убийством», — говорится в заявлении близких аль-Батша, обнародованном через ХАМАС.