Ещё
Борьба с коррупцией: итоги недели 16—22 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борьба с коррупцией: итоги недели 16—22 апреля 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: pasmi.ru
Полковника Максименко приговорили к 13 годам колонии
В Мосгорсуде завершили рассмотрение уголовного дела главы УСБ СКР Михаила Максименко. Полковника, который так и не признал свою вину, приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Рекордная взятка в Минобороны — 648 млн рублей
Бизнесмена Алексея Калитина обвиняют в выплате сотрудникам военного ведомства «отката» в размере 648 млн рублей. Ранее рекордная сумма взятки в Минобороны была почти вдвое меньше.
На бывшего замглавы ФСИН Коршунова заведено шестое уголовное дело
Следствие предъявило обвинение экс-замглавы ФСИН Олегу Коршунову в получении взятки за заключение контрактов на поставку топлива и сахара для ведомства по завышенным ценам. Это обвинение стало уже шестым в уголовной биографии фсиновца.
Правоохранители арестовали брата бывшего владельца «Росгосстраха»
Младшего брата экс-главы компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова арестовали по обвинению в растрате. Адвокат считает, что силовики таким образом защищают чьи-то бизнес-интересы.
Глава томского УМВД после выхода на пенсию оказался коррупционером
Бывшего главу УМВД по Томской области Игоря Митрофанова сделали фигурантом сразу двух уголовных дел о коррупции. Генерал-майора на пенсии подозревают во взяточничестве и мошенничестве — по версии следствия, Митрофанов сперва покрывал «черного банкира», а потом подделал документы для увеличения своих пенсионных выплат.
Гибель бизнесмена в питерском СИЗО стала причиной проверок и разбирательств
Центральный аппарат ФСИН России проводит служебную проверку после смерти предпринимателя Валерия Пшеничного в СИЗО Санкт-Петербурга. На гибель бизнесмена обратили внимание и правозащитники.
Беглый экс-глава Нижнего Новгорода заподозрен во взятке за покровительство в постройке крематория
Следственные органы возбудили дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова по подозрению в получении 17 млн рублей взятки.
Следователи провели обыск в кабинете первого вице-мэра Сочи
Первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит 18 апреля задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.
Главу ФНС Тюменской области задержала ФСБ
Руководитель Федеральной налоговой службы в Тюменской области Тамара Зыкова была задержана сотрудниками УФСБ по Тюменской области, сообщает издание URA.RU со ссылкой на три источника, близких к правоохранительным органам региона.
Вице-президента РЖД выгнали из компании за лоббирование бизнеса сыновей
Генеральный прокурор Юрий Чайка отчитался перед Советом Федерации об увольнении одного из вице-президентов ОАО «РЖД». Топ-менеджера госкомпании уличили в лоббизме — выгодные контракты он отдавал своим сыновьям.
Мосгорсуд отказался отменять приговор бывшему министру экономики Алексею Улюкаеву, командир пожарного звена, тушившего «Зимнюю вишню», обвинен в халатности, экс-зампред правительства Коми признал себя казначеем ОПГ. Об этом, а также о самых громких арестах читайте в дайджесте ПАСМИ «Борьба с коррупцией: итоги недели 9—15 апреля».
pasmi.ru: последние новости
13 лет для Максименко — осудили по понятиям Бывший советник гендиректора «Воентелекома» освобожден из-под стражи Полковника Максименко приговорили к 13 годам колонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Европа против санкций. Что дальше?
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение