Борьба с коррупцией: итоги недели 16—22 апреля

Полковника Максименко приговорили к 13 годам колонии

Мосгорсуде завершили рассмотрение уголовного дела главы УСБ СКР Михаила Максименко. Полковника, который так и не признал свою вину, приговорили к 13 годам колонии строгого режима

Рекордная взятка в Минобороны — 648 млн рублей

Бизнесмена Алексея Калитина обвиняют в выплате сотрудникам военного ведомства «отката» в размере 648 млн рублей. Ранее рекордная сумма взятки в Минобороны была почти вдвое меньше.

На бывшего замглавы ФСИН Коршунова заведено шестое уголовное дело

Следствие предъявило обвинение экс-замглавы ФСИН Олегу Коршунову в получении взятки за заключение контрактов на поставку топлива и сахара для ведомства по завышенным ценам. Это обвинение стало уже шестым в уголовной биографии фсиновца.

Правоохранители арестовали брата бывшего владельца «Росгосстраха»

Младшего брата экс-главы компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова арестовали по обвинению в растрате. Адвокат считает, что силовики таким образом защищают чьи-то бизнес-интересы.

Глава томского УМВД после выхода на пенсию оказался коррупционером

Бывшего главу УМВД по Томской области Игоря Митрофанова сделали фигурантом сразу двух уголовных дел о коррупции. Генерал-майора на пенсии подозревают во взяточничестве и мошенничестве — по версии следствия, Митрофанов сперва покрывал «черного банкира», а потом подделал документы для увеличения своих пенсионных выплат.

Гибель бизнесмена в питерском СИЗО стала причиной проверок и разбирательств

Центральный аппарат ФСИН России проводит служебную проверку после смерти предпринимателя Валерия Пшеничного в СИЗО Санкт-Петербурга . На гибель бизнесмена обратили внимание и правозащитники.

Беглый экс-глава Нижнего Новгорода заподозрен во взятке за покровительство в постройке крематория

Следственные органы возбудили дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова по подозрению в получении 17 млн рублей взятки.

Следователи провели обыск в кабинете первого вице-мэра Сочи

Первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит 18 апреля задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

Руководитель Федеральной налоговой службы в Тюменской области Тамара Зыкова была задержана сотрудниками УФСБ по Тюменской области, сообщает издание URA.RU со ссылкой на три источника, близких к правоохранительным органам региона.

Вице-президента РЖД выгнали из компании за лоббирование бизнеса сыновей

Генеральный прокурор Юрий Чайка отчитался перед Советом Федерации об увольнении одного из вице-президентов ОАО «РЖД». Топ-менеджера госкомпании уличили в лоббизме — выгодные контракты он отдавал своим сыновьям.