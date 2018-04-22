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Начальницу делопроизводства и режима УВД по ЦАО Москвы подозревают в мошенничестве при найме жилья
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Начальницу делопроизводства и режима УВД по ЦАО Москвы подозревают в мошенничестве при найме жилья 

Агентство «Москва» 1 час назад
Уголовное дело о мошенничестве при найме жилья возбудили в отношении начальницы делопроизводства и режима УВД по Центральному административному округу (ЦАО) столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как он пояснил, начальник делопроизводства и режима УВД по ЦАО МВД РФ по Москве 45-летняя подполковник полиции, зная, что она имеет право на денежную компенсацию за наем жилья, предоставила в свое УВД фиктивные договора найма жилых помещений в доме по Звенигородскому шоссе, на основании которых была установлена ежемесячная компенсация за наем жилья в размере 15 тыс. руб. Таким образом подполковник полиции похитила выплаченные ей 314,5 тыс. руб.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат при использовании своего служебного положения»)», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что уголовное дело расследуют следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
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