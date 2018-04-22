Подросток, избивший инвалида в Кирово-Чепецке, помещен под домашний арест, а девушку отправили в спецучреждение

Подросток, который избил инвалида в Кирово-Чепецке , сейчас находится под домашним арестом, сообщили в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Сейчас решается вопрос о переводе 16-летнего парня на домашнее обучение. Второй участник избиения инвалида — 18-летний молодой человек, находится в СИЗО

Девушку, которая снимала, как ее приятели издеваются и избивают инвалида, отправили в спецучреждение, чтобы защитить от самосуда, который могут устроить местные жители.

Известно, что после избиения инвалида, 16-летний подросток в школе так и не появлялся.

Напомним, 12 апреля в интернет попал видеоролик, на котором подростки избивают пенсионера с тростью. Сначала один из них брызнул мужчине в лицо из газового баллончика, а после начал пинать ногами беззащитного мужчину.

Следственный комитет по Кировской области завел уголовное дело на подростков по факту избиения мужчины. Позже следователи установили еще один эпизод, по которому возбудили второе уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, в день нападения на инвалида, 11 апреля, молодые люди избили ранее незнакомых 14-летних мальчиков, а затем распылили им в лицо газовый баллончик.

Фото — СУ СКР по Кировской области