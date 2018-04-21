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СК начал проверку по факту гибели мужчины в результате падения на него бытовки в Подмосковье
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СК начал проверку по факту гибели мужчины в результате падения на него бытовки в Подмосковье 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Кардо-Лента Мытищинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.
«21 апреля 2018 г. в пос. Кардо-Лента Мытищинского района на территории поля обнаружено тело 36-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что при подготовке к проведению строительных работ на поле были установлены бытовки — одна на одну. Сегодня порывом ветра снесло бытовку, стоящую сверху, и она упала на проходившего мимо мужчину», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр. Планируются назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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