СК начал проверку по факту гибели мужчины в результате падения на него бытовки в Подмосковье

Кардо-Лента Мытищинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«21 апреля 2018 г. в пос. Кардо-Лента Мытищинского района на территории поля обнаружено тело 36-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что при подготовке к проведению строительных работ на поле были установлены бытовки — одна на одну. Сегодня порывом ветра снесло бытовку, стоящую сверху, и она упала на проходившего мимо мужчину», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр. Планируются назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.